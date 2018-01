Susana Werner se arrepende de desabafo contra o marido

Após demonstrar irritação com a ida do marido Julio Cesar ao Brasil, e com a assinatura de um contrato de três meses com o Flamengo, a ex-atriz Susana Werner voltou a postar uma mensagem em seu Instagram, mas dessa vez lamentando o desabafo feito no início da semana.

Primeiro Werner publicou uma mensagem sobre a repercussão de uma suposta festa que Julio Cesar teria comparecido no começo da semana, negando sua veracidade. “Não acreditem nesta notícia de festa. Ela foi dada em 2013 pela mesma pessoa com a mesma foto. Vão se aproveitar para tripudiar em cima da minha tristeza e do meu marido. Erro meu em nos expôr aqui, fiquem em paz, eu to bem e ele também”.

Em seguida, a ex-atriz publicou à reposta dada a um seguidor, que criticou sua atitude na segunda. “Foi um dia infeliz. Eu estava triste demais e acabei desabafando no local errado, mas aprendi”, escreveu Werner, com a palavra “desculpa” escrita em inglês.