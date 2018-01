Susana Werner chora com acerto de Julio Cesar com o Flamengo

A ex-atriz Susana Werner, esposa do goleiro Julio Cesar, não escondeu a insatisfação com a escolha do marido pelo retorno ao Brasil para jogar três meses pelo Flamengo. Em sua conta no Instagram, a ex-atriz chegou a chorar após receber a notícia no último domingo e explicou o motivo de não acompanhar o marido.

“Muitas coisas me prendem aqui (em Portugal). Jamais deixaria meus filhos estudando aqui para viver no Brasil. Então não vamos poder participar desse momento, porque ele vai ficar no Brasil por três meses”, afirmou a esposa de Julio Cesar, dizendo que sua insatisfação em nada tem a ver com a escolha do clube pelo qual vai jogar, por não gostar do esporte.

“Mas é isso: felicidade aos flamenguistas e tristeza para mim, que estou longe. Vou passar por algo que não queria ou esperava”, disse antes de começar a chorar. “Isso é só uma tristeza. Julio foi sempre uma boa pessoa, um bom pai e um bom marido, mas homens são egoístas. Não sou feminista, mas é assim”, disse antes de encerrar com uma alfinetada no marido. “Estava tudo maravilhoso, quando no domingo eu fui chamada para receber essa notícia maravilhosa: ‘eu vou ali meu bem, ser feliz e já volto’.