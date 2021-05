Surto de Covid-19 no River Plate: morre motorista do ônibus da equipe

Gustavo Insúa, motorista do ônibus do River Plate, morreu, vítima do surto de Covid-19 que acometeu boa parte da equipe argentina. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, 26, pelo clube de Buenos Aires, que desejou condolências aos familiares e amigos de Insúa, pelas redes sociais.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Lamentamos el fallecimiento de Gustavo Insúa, chofer de la empresa Vía Bariloche que formaba parte del equipo a cargo del traslado del plantel de Primera División. Acompañamos a su familia, compañeros de trabajo y seres queridos en este doloroso momento ➡️ https://t.co/o4WhvzaIPV pic.twitter.com/6rklHENg2w — River Plate (@RiverPlate) May 26, 2021

Segundo o portal Tyc Sports, a família do profissional relatou que, no dia 13 de maio, Gustavo, que era funcionário da empresa Vía Bariloche, buscou a delegação após volta da Colômbia, onde o time havia enfrentado o Junior Barranquilla. Previamente, no dia último dia 2, o funcionário teve contanto com a equipe, após partida contra o Banfield.

Dias depois, assim como dezenas de funcionários do River Plate, o motorista testou positivo para a Covid-19. No último dia 22, Insúa foi hospitalizado em Buenos Aires. A equipe médica relatou forte piora e Gustavo não resistiu.

Na última semana, pela grande quantidade de infectados, o River Plate teve prejuízos esportivos, pois precisou atuar contra o Santa Fe sem reservas e com o volante Enzo Pérez no gol.

A Argentina vive um dos momentos mais críticos da pandemia no país. Com média próxima a 500 óbitos por dia, o país vizinho já acumulou 75.000 vidas perdidas para o vírus.