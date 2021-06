Surpresa, busca por título e renovação: o aniversário de 34 anos de Messi

Lionel Messi comemora 34 anos de vida nesta quinta-feira, 24 de junho. Nas redes sociais, fãs do craque argentino realizam diversas homenagens utilizando a hashtag #Messi34. Na concentração da seleção argentina, em Ezeiza (a equipe tem ido e voltado à sua sede em meio à Copa América no Brasil), o camisa 10 recebeu uma festa surpresa dos companheiros durante a madrugada. Enquanto isso, na Catalunha, cresce a expectativa por sua renovação com a Barcelona.

Mal havia passado da meia-noite quando os jogadores da seleção argentina invadiram o quarto do ídolo com um bolo e presentes, cantando parabéns. Em vídeo postado pelo próprio Messi em suas redes sociais, o astro do Barcelona aparece sorridente, enquanto recebe os abraços e mimos dos companheiros. “Começando o aniversário com os meninos e recebendo presentinhos. Muito obrigado por me fazerem passar mais um dia especial mesmo longe da família, de quem sinto muita falta nesses momentos”, escreveu Messi.

Desde que se tornou profissional, virou rotina para Messi comemorar seus aniversários em meio a colegas de seleção. Quase todo ano, o dia 24 de junho é reservado para “Data Fifa” e competições internacionais. O mais provável desejo de Messi ao soprar velinhas, o de enfim conquistar um título com a seleção adulta de seu país, ainda não veio. O mais próximo que o jogador chegou foi o vice-campeonato, em quatro ocasiões (Copa América de 2007, 2015 e 2016 e Copa do Mundo de 2014).

As única vezes em que Lionel pôde gritar “é campeão” pelo seu país foram no ouro olímpico de Pequim-2008 e no Mundial sub-20 de 2005. Neste ano, com Messi chegando aos 34 (idade já avançada para os parâmetros do futebol), o meia-atacante vê de perto a chance de levantar um troféu com a camisa argentina: a Copa América disputada no Brasil.

Os últimos anos não foram fáceis para Messi. No Barcelona, clube em que cresceu e brilhou, o clima político era fator de insucesso e chegou a fazer o camisa 10 questionar a continuidade. A administração do clube mudou, os familiares de Lionel gostam de morar na Catalunha e o jogador ama o clube. Assim, o coração do atleta balançou pelo “fico”. Oficialmente, nenhuma das partes anunciou acordo. Porém, o jornalista Fabrizio Romano afirmou na última quarta-feira, 23, que Messi renovará com o Barça até junho de 2023. O aniversário é dele, mas o presente pode ser ainda melhor para o torcedor catalão.

Com ou sem troféu pela Argentina, o nome Lionel Andrés Messi Cuccittini já está cravado no ‘hall’ da fama do futebol. Bater recordes virou comum para o jogador durante sua carreira. Relativamente longe de sua aposentadoria, Messi já é o jogador da história com mais Bolas de Ouro (6), o maior artilheiro do Barcelona (672 gols), de La Liga (474), da seleção argentina (73) e de um ano (91 gols marcados em 2012). Além disso, segundo as contas da RSSSF (Rec Sports Soccer Statistics Foundation), o argentino está a um gol de igualar Pelé na artilharia histórica em jogos oficiais. O recordista é seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, com 783 bolas na rede.

