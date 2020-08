Supercopa: Uefa confirma volta do público para jogo entre Bayern e Sevilla

A Uefa anunciou nesta terça-feira 25 que o jogo entre Bayern de Munique e Sevilla, pela Supercopa da Europa, terá a volta do público em número reduzido, como um teste de um novo protocolo. A partida entre o campeão da Liga dos Campeões e Liga Europa será realizada no dia 24 de setembro, em Budapeste, na Hungria, e, segundo a entidade, poderá receber até 30% (cerca de 20.000 pessoas) da capacidade da arena Puskás.

“Tem sido importante mostrar que o futebol pode atravessar momentos difíceis, mas sem os fãs, o jogo perdeu algo de seu caráter. Esperamos usar a Supercopa em Budapeste como um teste piloto que iniciará o retorno dos torcedores para nossas partidas”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

A Uefa ressaltou que todas as partidas de suas competições devem continuar sendo disputadas com portões fechados até segunda ordem. A decisão de fazer o teste em Budapeste foi tomada depois de um acordo entre as 55 federações europeias e será feita com ajuda do governo húngaro.

“Estamos trabalhando próximos da federação e governo húngaro para implementar medidas que irão garantir a saúde de todos que estarão nas arquibancadas e participando do jogo. Não colocaremos a segurança das pessoas em risco”, garantiu Ceferin.

