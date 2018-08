Supercopa: na prorrogação, Atlético bate Real Madrid e conquista título

O Atlético de Madri venceu o Real Madrid por 4 a 2 nesta quarta-feira, na Estônia, em partida válida pela Supercopa da Europa, após empate em 2 a 2 no tempo normal. O atacante Karim Benzema e o zagueiro Sergio Ramos anotaram os gols do Real; o atacante Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, marcou os dois gols do Atlético no tempo regulamentar, enquanto os meias Saúl Ñiguez e Koke fecharam o placar na prorrogação.

No início da temporada, o Real Madrid já mostra dificuldades para se adaptar após as saídas do técnico Zinedine Zidane e do português Cristiano Ronaldo, que tinham papel principal na conquista das últimas três edições da Liga dos Campeões. Relacionado para a partida, o brasileiro Vinicius Junior assistiu o jogo do banco de reservas.

A competição colocou frente a frente o campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid e o atual campeão da Liga Europa, Atlético de Madrid. Essa foi a terceira decisão europeia entre os rivais espanhóis nos últimos quatro anos. O Real havia levado a melhor nas últimas duas ocasiões, em 2014 e 2016, quando levantou a taça da Champions League.