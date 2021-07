Super Sexta: como assistir a Bélgica x Itália e Brasil x Chile

Para o amante de futebol, esta sexta-feira, 2, será repleta de atrações. Na parte da tarde, a bola rola para as quartas de final da Eurocopa, com Suíça x Espanha e Bélgica x Itália. Mais tarde, o mata-mata da Copa América começa com Peru x Paraguai e Brasil x Chile.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

A‘Super Sexta’ começa na hora do almoço: às 13h (de Brasília), Suíça e Espanha se enfrentam pelas quartas de final da Euro, em São Petersburgo, na Rússia, com transmissão do SporTV. O embate coloca em campo a zebra Suíça, que, nos pênaltis, eliminou a França, atual campeã mundial, e a bastante questionada Espanha.

Do lado suíço, uma grande ausência preocupa o torcedor. O meio-campista Granit Xhaka, eleito o melhor em campo contra a seleção francesa, está suspenso e não joga. A seleção espanhola, por outro lado, tem o time completo para o treinador Luis Enrique escalar.

Mais tarde, às 16h, duas das melhores seleções do mundo se enfrentam: Bélgica e Itália. O confronto válido pelas quartas da Euro acontece na Alemanha, em Munique, e será transmitido em TV aberta pela TV Globo, no site ge.globo e, pelo canal pago, SporTV.

Em seguida, Peru e Paraguai marcam o início das quartas de final da Copa América. As seleções se enfrentam às 18h no Estádio Olímpico de Goiânia e disputam vaga nas semifinais. A transmissão do jogo acontecerá na Fox Sports.

Para fechar a noite, a seleção brasileira entra em campo. Às 21h, a bola rola para mais um mata-mata entre Brasil x Chile, no Estádio Nilton Santos. O torcedor poderá acompanhar a partida gratuitamente pelo SBT e, no canal fechado, ESPN Brasil.

A seleção brasileira, invicta no torneio, encara um Chile instável e que, por motivos físicos, pode não contar com os importantes Gary Medel e Erick Pulgar. Do lado brasileiro, existem dúvidas acerca da escalação de Tite, mas grandes desfalques ainda não são anunciados.