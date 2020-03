‘Sumido’ nas redes, Neymar está no Brasil em meio a quarentena na França

Neymar viajou para o Brasil no início desta semana em meio a pandemia de coronavírus que abala todo o mundo. O atacante do Paris Saint-Germain não posta foto alguma sua em suas redes sociais há quatro dias, o que levantou dúvidas sobre seu paradeiro na imprensa francesa. A assessoria do jogador, no entanto, confirmou nesta quinta-feira, 19, que o jogador retornou a seu país natal.

Para “preservar” Neymar, seu estafe preferiu não informar em qual de suas casas no Brasil o atacante está – se no Guarujá (SP) ou em Mangaratiba (RJ). A assessoria informou ainda que o PSG “liberou todos os seus atletas e funcionários, e eles puderem ir para os seus países de origem.”

Segundo jornais franceses como Le Parisien, no entanto, Neymar e o colega Thiago Silva foram um dos poucos atletas que deixaram suas casas na capital francesa. Na última terça-feira 17, o presidente francês Emmanuel Macron impôs um regime de confinamento a todos os moradores do país por pelo menos 15 dias. A França já registrou mais de 9.134 casos confirmados e 264 mortes por coronavírus, de acordo com os dados mais recentes.

Na semana passada, o Parisien informou que o PSG cancelou seus treinos até ao menos o dia 22 de março. Em uma de suas últimas aparições nas redes, há seis dias, Neymar se manifestou sobre a prevenção contra o Covid-19. “Corona Out” (Fora, Corona, em inglês), escreveu, em foto em que aparece vestindo uma máscara, nos stories do Instagram. Dias depois, também compartilhou recomendações sobre a prevenção ao vírus.