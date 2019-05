Sul-Americana terá Corinthians e Flu contra uruguaios e duelo brasileiro

Com a definição dos últimos quatro classificados, nesta quinta-feira 30, foram definidos todos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que serão disputadas em julho, segundo o site da Conmebol.

O principal destaque é o duelo entre times brasileiros, envolvendo Botafogo e Atlético Mineiro, que eliminaram Sol de América, do Paraguai, e Unión La Calera, do Chile, respectivamente. A ida será no Rio de Janeiro, e a volta em Belo Horizonte.

Além disso, Fluminense e Corinthians terão adversários uruguaios e se vencerem, se enfrentarão nas quartas. O clube carioca, algoz do Atlético Nacional, da Colômbia, pegará o Peñarol; e o time paulista, que despachou o Deportivo Lara, da Venezuela, jogará com o Montevideo Wanderers.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana:

O primeiro time de cada série faz a partida de ida em casa:

Royal Pari (BOL) x La Equidad (COL)

Botafogo (BRA) x Atlético Mineiro (BRA)

Zulia (VEN) x Sporting Cristal (PER)

Colón (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)

Caracas (VEN) x Independiente del Valle (EQU)

Independiente (ARG) x Universidad Católica (EQU)

Peñarol (URU) x Fluminense (BRA)

Corinthians (BRA) x Montevideo Wanderers (URU)

(Com EFE)