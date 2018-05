Sul-Americana: São Paulo decide vaga contra o Rosario; como assistir

O São Paulo enfrenta o Rosario Central, da Argentina, nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pelo segundo jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida pela TV Globo (SP) e SporTV.

O primeiro jogo entre as equipes terminou empatado em 0 a 0. Portanto, uma vitória simples classifica o São Paulo e empate sem gols levará o confronto para os pênaltis. Para evitar a terceira eliminação na temporada, já que caiu na semifinal do Campeonato Paulista e quarta fase da Copa do Brasil, o time paulista não pode perder e nem ceder empate com gols.

Para o jogo, o São Paulo não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio, expulso no primeiro jogo, e com o meia Everton, que não foi inscrito nesta fase do torneio. O meia Nenê e o lateral Éder Militão são dúvidas para a partida, pois ainda se recuperam de lesões.

Prováveis escalações:

SÃO PAULO: Sidão; Militão (Anderson Martins), Arboleda e Bruno Alves; Régis, Jucilei, Petros e Reinaldo; Nenê (Cueva), Valdívia e Diego Souza

Técnico: Diego Aguirre

ROSARIO CENTRAL: Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez e Parot; Pereyra, Ortigoza, Leonardo Gil e Lovera; Zampedri e Marco Ruben

Técnico: José Chamot