Sul-Americana: na TV, jogo do Corinthians passará com duas horas de atraso

O Corinthians entra em campo contra o Deportivo Lara-VEN na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Itaquera, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Os torcedores que não forem ao estádio do clube só poderão assistir a partida na TV depois do apito final, às 21h30, com transmissão da RedeTV!.

A transmissão do confronto é exclusiva para assinantes do DAZN, serviço de streaming de eventos esportivos. A plataforma foi lançada neste mês, depois de transmitir jogos de graça pelo YouTube e Facebook, incluindo o primeiro jogo do Corinthians na competição, contra o Racing-ARG, com comentários do treinador português José Mourinho.

A DAZN, até o momento, só tem um plano de 37,90 reais mensais, mas, como teste, também disponibiliza o primeiro mês de forma gratuita para os assinantes. Os jogos podem ser vistos em celulares, computadores e videogames.