Sul-Americana: Fortaleza desperdiça chances e perde para Independiente O clube brasileiro decidirá a classificação em casa e com grande expectativa após boa atuação em estreia Por Danilo Monteiro - 14 fev 2020, 12h05

O Fortaleza perdeu para o Independiente por 1 a 0 na noite da última quinta-feira 13, no estádio Libertadores de América, em estreia na primeira fase da Copa Sul-Americana. A equipe brasileira, apesar do resultado, teve atuação surpreendente, mas desperdiçou diversas chances claras e viu os argentinos levarem a melhor no segundo tempo, com gol do atacante Leandro Fernández.

O Fortaleza pressionou o Independiente, que finalizou mais vezes ao gol, mas sem tanto perigo quanto os brasileiros. Campeão da Sul-Americana de 2012, com o São Paulo, o atacante Osvaldo foi o destaque do time brasileiro e criou as oportunidades mais perigosas da partida, incluindo um cruzamento rasteiro que passou pelos defensores e pelo goleiro, mas o meia Romarinho finalizou mal.

O técnico Rogério Ceni lamentou o resultado e as chances desperdiçadas, mas ressaltou o orgulho pela boa esteia de seus jogadores. “Fico triste pelo 1 a 0. Um empate seria mais justo. Tivemos a posse de bola e jogamos como um time acostumado à competição, sinto orgulho dos meus jogadores e tenho certeza que deixaram o melhor em campo”, destacou o treinador.

O tradicional time argentino, dono de sete títulos da Copa Libertadores e dois da Sul-Americana, irá à capital cearense apenas no dia 27, quando entrará em campo precisando apenas de um empate para avançar. O Fortaleza, porém, mantém chances de classificação depois da boa atuação na Argentina e pode, com apoio de sua torcida no Castelão, reverter o placar.

“Você olha para o estádio (do Independiente) e vê a história do clube, a camisa pesada. Mas, quando eles chegarem em Fortaleza, verão 50 000 pessoas. Tradição e história não entram em campo”, finalizou Ceni.

Confira os melhores momentos de Independiente 1 x 0 Fortaleza: