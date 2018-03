Suíça, adversária do Brasil na estreia da Copa, faz 6 a 0

A seleção da Suíça, que estreará na Copa do Mundo contra o Brasil, venceu o Panamá, estreante em Mundiais, por 6 a 0 nesta terça-feira, em amistoso preparatório em Lucerna. Os suíços garantiram a vitória ainda no primeiro tempo ao abrir quatro gols de vantagem com Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo e Steven Zuber; e ampliaram no complemento com Mario Gavranovic e Fabian Frei.

Outros adversários da seleção brasileira:

No grupo E, além da Suíça, o Brasil terá pela frente a Sérvia e a Costa Rica, que também entraram em campo hoje. Os sérvios venceram a Nigéria por 2 a 0, com dois gols de Aleksandar Mitrovic na segunda etapa da partida. A Costa Rica enfrentou a Tunísia, também classificada para a Copa e perdeu por 1 a 0, com gol no primeiro tempo marcado por Wahbi Khazri.