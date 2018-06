Com a eliminação da Alemanha, Suécia e México são as seleções do Grupo F classificadas para as oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Desses dois sairá o próximo adversário do Brasil na competição – isto, é claro, se os comandados de Tite conseguirem um bom resultado contra a Sérvia e também avançarem.

Como o outro grupo já está definido, o cruzamento vai depender diretamente do resultados dos jogos do grupo E, o da seleção brasileira e a partida entre Suíça e Costa Rica. Pela tabela da Copa, o primeiro de um grupo pega o México; o segundo, a Suécia.

O Brasil se classifica com um empate, com a posição dependendo do resultado entre suíços e costarriquenhos. Se perder, terá que torcer contra a Suíça para se dar melhor nos critérios de desempate, saldo de gols e número de gols marcados. Se vencer, deve liderar a chave e fazer confronto latinoamericano contra os mexicanos.

Veja os cenários possíveis:

1) Se o Brasil e a Suíça ganharem

Nesse caso, tudo vai depender do saldo de gols. Neste momento, o Brasil começa com um saldo de +2 gols, enquanto os suíços tem +1. Se empatarem nesse critério, vai depender do número de gols marcados – até agora, ambos fizeram 3 na competição.

2) Se o Brasil ganhar e a Suíça perder ou empatar

Nesse caso, o Brasil estará em primeiro e pega o México. A Suíça se classifica em segundo e vai enfrentar a Suécia.

3) Se o Brasil empatar e a Suíça ganhar

A Suíça se classifica em primeiro e enfrenta os mexicanos. Em segundo, o Brasil jogaria contra a Suécia.

4) Se o Brasil e a Suíça empatarem

Tudo fica como está: Brasil em primeiro, Suíça em segundo.

5) Se o Brasil perder e a Suíça ganhar ou empatar

O Brasil estaria eliminado – Sérvia x México e Suíça x Suécia seriam os jogos das oitavas

6) Se o Brasil e a Suíça perderem

A Sérvia se classifica em primeiro e vai pegar o México. Brasil e Suíça disputariam a última vaga no saldo de gols.