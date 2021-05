Suécia informa ausência de Ibrahimovic na Eurocopa por lesão no joelho

A seleção da Suécia anunciou neste sábado, 15, que sua principal estrela, Zlatan Ibrahimovic não vai disputar a Eurocopa. O atacante de 39 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo na vitória do Milan por 3 a 0 contra a Juventus, no último domingo, e o tempo de recuperação é de pelo menos seis semanas.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

O prazo tira o veterano de toda a fase de grupos do torneio entre seleções, já que a Suécia estreia contra a Espanha no dia 14 de junho, depois enfrenta a Eslováquia, dia 18, e termina a fase inicial do torneio contra a Polônia, dia 23.

A lesão não é grave e, a princípio, uma lesão foi descartada pelo Milan, seu atual clube. O atacante está com problemas na cartilagem da articulação do joelho.

Ibrahimovic fará falta à seleção sueca, já que é o maior artilheiro da história, com 62 gols em 118 partidas, e nas duas rodadas iniciais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, deu três assistências.

Continua após a publicidade

Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! 🇸🇪🦁 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021

* Ibrahimovic consta como destaque da Suécia no guia PLACAR da Copa América e da Euro, já está disponível em nossas plataformas digitais, que chega às bancas na próxima semana. Como a edição foi fechada no início de maio, não havia como prever a ausência do jogador.

Clique aqui e assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês.”