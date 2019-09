Suárez revela conversas: ‘Neymar fez de tudo para voltar ao Barcelona’

O atacante Luis Suárez lamentou a negociação frustrada de seu amigo Neymar com o Barcelona, onde o brasileiro pretendia retomar o histórico trio MSN ao lado do uruguaio e do argentino Lionel Messi. Em entrevista à Fox Sports argentina, Suárez confirmou que Neymar “fez de tudo” para deixar o Paris Saint-Germain e retornar à Catalunha, mas lembrou também que foi dele a decisão de deixar o Barcelona em 2017.

“Conversamos sobre isso no momento em que Ney quis ir embora. Todos sabiam disso. Dissemos a ele que não estaria melhor em nenhum outro lugar do que em Barcelona. Mas são decisões e ele escolheu isso. Na época, ele decidiu que era o melhor para ele, agora a decisão era tentar fazer tudo para voltar. Era difícil, mas a relação que tínhamos ajudou muito. Agora ele fez todo o possível para voltar.”

Suárez revelou também que o grupo de WhatsApp que mantém com Messi e Neymar andou um pouco parado nos momentos difíceis de Neymar, que incluíram uma acusação de estupro e lesão, além das negociações frustradas com o Barça. “Falamos de vez em quando. Mas neste bate-papo especificamente não houve conversas ultimamente. Ele agora está mais tranquilo, mas passou momentos difíceis e conhecendo todas as situações complicadas, respeitamos seu espaço e seu tempo.”

Com o fim da janela de transferências e após muitas especulações, Neymar acabou ficando no Paris Saint-Germain, devido à falta de acordo financeiro com o Barcelona – e também com o Real Madrid, que apareceu como um possível “plano B”. Nesta temporada, ele ainda terá a concorrência no ataque de outro controverso atacante, o argentino Mauro Icardi, recém-contratado junto à Inter de Milão.