Suárez lidera Uruguai em estreia contra o Equador no Mineirão

Uma lesão no joelho às vésperas da Copa América não impediu o atacante uruguaio Luis Suárez, de 32 anos, de entrar na lista de titulares, neste domingo, na estreia da sua seleção, a partir das 19 horas, contra o Equador, no Mineirão, pela primeira rodada do Grupo C. A partida terá transmissão pela Globo e SporTV.

Suárez se submeteu a artroscopia no joelho direito em 9 de maio. Pouco mais de um mês depois, atuará no Brasil, onde há cinco anos viveu uma Copa do Mundo intensa, quando entrou em ação apenas no segundo jogo da seleção uruguaia, logo após recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. E no jogo contra a Itália aplicou uma mordida em Chiellini: foi eliminado da Copa e suspenso por nove jogos.

Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, Suárez agora tentará conduzir a equipe ao 16º título continental. E garante estar em melhor condições para liderar a equipe do que há cinco anos. Assim, espera repetir 2011, quando foi campeão da Copa América, com quatro gols marcados, sendo um deles na final contra o Paraguai. “Na Copa de 2014 pensei que chegaria bem e aos 15 minutos do segundo tempo já estava com cãibras. Neste caso, tinha margem para me recuperar da lesão e sabia que ia chegar. Estava tranquilo”, disse.

Cavani e Suárez

Menor país da América do Sul e maior vencedor da Copa América, o Uruguai será comandado pela sexta vez no torneio, sendo a quinta seguida, pelo técnico Oscar Tabárez, de 72 anos, que a dirigiu no vice-campeonato em 1989 no Brasil. E segue apostando em uma espinha dorsal de veteranos, com o goleiro Fernando Muslera (33 anos), o capitão e zagueiro Godín (33 anos) e o atacante Cavani (32 anos), além de Suárez. Arrascaeta, que no início do ano trocou o Cruzeiro pelo Flamengo, deve ficar como opção no banco de reservas.

Rival de estreia dos uruguaios, o Equador, dirigido por Hernán Dario Gomez, deve ser defensivo no Mineirão. O são-paulino Arboleda está escalado na zaga e o meio-campista Antonio Valenncia, do Manchester United, será a principal referência em campo.

