Suárez e Cavani no Fluminense: Uruguai treina no Rio e ganha presentes

O centro de treinamento do Fluminense, na Barra da Tijuca, recebeu visitantes ilustres nesta terça-feira, 25. Um dia depois de vencer o Chile no Maracanã, a seleção uruguaia treinou em solo carioca e recebeu mimos do clube tricolor. Todos os atletas, incluindo as estrelas Luis Suárez e Edinson Cavani, e até Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e Martín Silva, ex-goleiro Vasco, receberam camisa do Fluminense.

Suárez e Cavani, inclusive, posaram com os presentes ao lado do jovem atacante Pedro, destaque do ataque do Fluminense. Em imagem divulgada pelo clube brasileiro, o defensor Martín Cáceres aparece agradecendo, em bom português, ao recolher seu uniforme tricolor. Nas quartas de final da Copa América, o Uruguai enfrentará o Peru, na Fonte Nova, em Salvador.