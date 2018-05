Luis Suárez coloca Brasil como favorito para a Copa do Mundo

O atacante uruguaio Luis Suárez considerou nesta segunda-feira que as seleções de Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha e França são as suas “candidatas” para ganhar a Copa do Mundo na Rússia. Segundo ele, o Uruguai primeiro deve se concentrar em “passar da primeira fase” para depois disputar “jogo a jogo”.

Em entrevista após o treino com a seleção uruguaia, Suárez destacou que a França tem uma “geração muito boa”, enquanto outras seleções, como a Bélgica, chegam ao Mundial com praticamente os mesmos jogadores que tinham há quatro anos, na Copa no Brasil, e por isso estão “bastante maduras”. “Queremos ganhar a Copa. É difícil, e por isso vamos jogo a jogo. Primeiro passar na primeira fase, que é o mais complicado.”

Na Copa do Mundo de 2014, Suárez foi suspenso porque deu uma mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini – o Uruguai venceu a Itália por 1 a 0, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Apesar do episódio, que lhe valeu suspensão, o jogador disse acredita que não será mal visto na Rússia. “Os jogos de Copa são disputados com grande exigência. Acho que amadureci bastante.”