Suárez chorou ao ser contratado pelo Barça após mordida

Entrevistado pelo companheiro de Barcelona Gerard Piqué, o atacante uruguaio Luis Suárez contou ao site Players Tribune algumas história sobre seus feitos pela seleção uruguaia, desde o Mundial sub-20 de 2007, até a Copa do Mundo de 2014, quando foi suspenso após morder o zagueiro italiano Georgio Chiellini na vitória de 1 a 0 do Uruguai, em Natal, na primeira fase do torneio.

O uruguaio contou que iniciou as negociações com o Barcelona no período da Copa. Após o acontecido no jogo da Itália, temeu perder o contrato que havia firmado com o clube espanhol. E chorou de alívio ao saber que vestiria a camisa azul e grená.

“Sim (temi que o negócio fosse desfeito). Estava pensando na Copa do Mundo e em realizar um sonho de jogar no Barcelona, mas tudo veio abaixo. Pensei que estaria fora do clube nos dias seguintes, antes de me expulsarem da Copa do Mundo. Foi quando conversei com o Zubi (Andoni Zubizarreta, diretor de futebol do Barcelona) e com o presidente, e eles disserem para ter calma, pois o Barcelona ainda me queria. Não tenho problema em dizer que chorei, porque eles estavam me aceitando e deixando de lado, todo aquele problema que eu havia causado e acreditaram em mim. O Barcelona tem sido muito bom para mim e por isso eu agradeço”, contou o jogador.

Suárez também comentou sobre ter salvado o Uruguai nas quartas de final da Copa de 2010, contra Gana, ao colocar a mão na bola no último lance da prorrogação, o que causou sua expulsão. “Foi um misto de sentimentos (após o ocorrido), de tristeza por ser expulso, porque iríamos perder se marcassem o gol, mas tinha esperança porque eles poderiam errar e nos manter vivos no torneio. Trinta segundos depois, quando erram o pênalti, veio a satisfação”, explica.

O artilheiro disse não se arrepender de sua atitude e negou que tenha praticado jogo sujo. “Bom, eu me arrisquei e todos me acusaram de falta de fair-play, mas foi o jogador de Gana que errou a cobrança, não foi minha culpa. Não agredi ninguém.”

Suárez contou também que, naquele momento, explodiu em alegria e um companheiro de time desmaiou no banco de reservas. “Houve muita comemoração após o pênalti e disseram que o Juan Castillo desmaiou no banco”, contou sobre o ex-goleiro do Botafogo.

