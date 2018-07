STJD pune goleiro e Atlético-PR por uso de celular em campo

Em decisão do Pleno, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Atlético-PR nesta quinta-feira por uso de um celular em campo pelo goleiro Santos, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube foi multado em 50.000 reais, e o goleiro foi suspenso por um jogo.

Ele virou desfalque para o jogo contra o Vitória, no domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16ª rodada do torneio. Inicialmente, clube e jogador foram apenas advertidos, em primeira instância do STJD. O Pleno reformou a decisão e aplicou a punição.

Santos se tornou o maior assunto da quinta rodada ao usar um celular em campo a poucos segundos do início da partida do Atlético-PR contra o Atlético-MG. Após o jogo, o clube alegou que o celular em campo fazia parte de uma campanha de marketing para conscientização no trânsito, que não contou com a autorização da CBF.

Santos demonstrou constrangimento ao ser entrevistado logo após a partida. Disse que não sabia que era proibido usar o celular em campo, a poucos instantes do começo do jogo. No dia seguinte, a diretoria do Atlético-PR veio a público para explicar a campanha de marketing, que chegou a ser aceita como defesa no primeiro julgamento, mas não na decisão do Pleno, nesta quinta.