STJD denuncia Edu Dracena por chamar Ricardo Oliveira de ‘otário’

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou jogadores de Palmeiras e Atlético-MG, além do presidente do clube alvinegro, Sérgio Sette Câmara, por declarações polêmicas depois da partida entre as equipes, realizada no último dia 22, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, no Rio.

O zagueiro Edu Dracena, do Palmeiras, foi denunciado por conduta contrária à ética ou disciplina por ter xingado, em entrevista após o jogo, o atacante Ricardo Oliveira, do Atlético-MG. O defensor chamou o adversário de “otário”. A suspensão pode ser de um a seis jogos, caso ele seja condenado na próxima sessão do tribunal.

As demais denúncias envolveram representantes do Atlético-MG. O presidente do clube foi denunciado por ter xingado o árbitro Péricles Bassols e a CBF nas redes sociais. “Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa CBF é um lixo! Fora com essa ‘comissão de arbitragem’ pelo bem do futebol brasileiro!”, escreveu. Sette Câmara foi denunciado por ofender a arbitragem (corre o risco de levar suspensão de até 90 dias e multa de 100.000 reais) e por conduta contrária à disciplina (que prevê pena que pode chegar a 180 dias).

Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa #CBF é um lixo! Fora com essa “comissão de arbitragem” pelo bem do futebol brasileiro! — Sergio Sette Camara (@camara_sette) July 22, 2018

O volante Elias, do Atlético-MG, também vai ao tribunal por uma declaração dada ao fim do jogo com o Palmeiras, vencido pelo time paulista por 3 a 2. “É uma vergonha, não é, cara? São dois jogos seguidos fora de casa e dois jogos em que a gente está sendo assaltado, ao pé da letra”, disse na ocasião. “A arbitragem brasileira está passando por um momento ruim, negativo. Muita coisa tem que ser vista. Acho que os clubes têm que se unir para colocar logo essa m… desse VAR (árbitro de vídeo) para ver se melhora alguma coisa”, completou.

A fala do jogador causou a denúncia dele pela Procuradoria do STJD para ser julgado, com o risco de pegar uma suspensão de quatro a seis partidas e multa entre 100 e 100.000 reais. O seu colega de time Matheus Galdezani pode ser suspenso por até seis jogos por ter xingado o árbitro em campo após o apito final. “Ainda teve a coragem de me expulsar, seu safado”, disse o meia, conforme relatado na súmula pelo juiz.