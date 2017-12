STF nega pedido do Flamengo e mantém Sport como campeão de 1987

Após julgar em abril o Sport como campeão brasileiro de 1987, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de revisão do caso feito pelo Flamengo. O clube do Rio de Janeiro aguarda a publicação do acórdão para avaliar que medidas tomar na sequência. Por enquanto, segundo a Justiça brasileira, o único campeão de 1987 é o clube pernambucano.