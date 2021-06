Sterling marca e Inglaterra vence a Croácia na estreia da Eurocopa

Na reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra se vingou e venceu a Croácia por 1 a 0 em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa. O jogo, disputada no Wembley, em Londres, neste domingo, 13, contou com um único gol de Raheem Sterling.

Na próxima rodada da competição, a Inglaterra, novamente em Londres, encara a Escócia, na sexta-feira, 18, às 16h (de Brasília). Já a Croácia enfrenta a República Tcheca, em Glasgow, no mesmo dia, às 13h.

O gol da vitória inglesa foi anotado já na segunda etapa, aos 11 minutos. Kalvin Phillips fez uma grande jogada na intermediária, driblou a marcação e deu um lindo para para Sterling, que tocou na saída do goleiro Dominik Livakovic e balançou a rede.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling has been directly involved in 19 goals in his last 17 games for England (13 goals, 6 assists) 🔥🔥🔥#EURO2020 pic.twitter.com/muNEvOJh2Z

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021