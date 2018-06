A Copa do Mundo não é intensa só para os jogadores de futebol. Os dezenove narradores e comentarista escolhidos pela SporTV para participar da cobertura do mundial na Rússia vivem uma rotina cronometrada durante todo o campeonato, com direito a preparação: eles estudaram palavras em russo e até fizeram exercícios físicos com regularidade para encarar o trabalho.

No total, o núcleo de esportes da Globo (que consiste na TV Globo, SporTV e Globoesporte.com) levará cerca de duzentos profissionais para a Rússia. O canal fechado transmitirá os 64 jogos do mundial, que tem abertura marcada para esta quinta-feira. Conheça o time completo de narradores e comentaristas que participarão da cobertura da SporTV neste ano:

Narradores

Luiz Carlos Jr.

Experimentado na cobertura de seis mundiais ao longo da carreira, o narrador e apresentador carioca se acostumou com o ritmo corrido do evento. “A rotina é basicamente trabalho. Para mim, Copa do Mundo envolve estudo dos jogos, das seleções, das sedes, dos estádios… Há pouco tempo para diversão, a gente sai, vai a um restaurante, dá risada, mas é basicamente trabalho e uma utilização muito grande da voz”, conta para VEJA.

Luiz afirma que procura ler o máximo possível antes das transmissões, mas também pensa na vida fora do trabalho. “A preparação envolve o ambiente doméstico, é preciso deixar tudo esquematizado para uma ausência longa”, explica. Ele foi à Rússia no último ano para a Copa das Confederações e está animado com o mundial: “Acho que a Copa vai ser bem legal, parecida com a que tivemos no Brasil”, afirma. “E o Brasil é um dos favoritos.”

Milton Leite

Com quarenta anos de carreira, o jornalista paulista de 59 anos está desde 2005 no SporTV. Pelo canal, participou das últimas três edições do mundial de futebol masculino (na Alemanha, na África do Sul e no Brasil). O narrador do jogo de videogame Pro Evolution Soccer 2017 é conhecido por expressões como “que beleza”, ao falar de um movimento que deu errado, e “olha a batida”, ao narrar uma bola que está indo para o gol.

Jader Rocha

O gaúcho que narrava partidas de futebol de botão na infância fez curso em uma escola de rádio e se formou em jornalismo na Universidade Luterana do Brasil, no município de Canoas, antes de ingressar em uma TV comunitária do grupo RBS. Na SporTV, narrou o primeiro jogo em 2012, quando foi morar no Rio de Janeiro. Em 2014, participou da cobertura da Copa no Mundo no canal, um dos seus maiores sonhos dentro da profissão.

Julio Oliveira

Filho de árbitro, Julio trilhou uma longa carreira antes de se consolidar como narrador da SporTV. O paranaense estreou como apresentador de rádio e depois de televisão, antes de decidir cursar jornalismo. Começou a narrar jogos na capital Curitiba até ser contratado pelo canal pago em 2012.

Odinei Ribeiro

Nascido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, o jornalista se formou no curso de rádio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SP) antes de iniciar a graduação em jornalismo na Universidade Santa Cecília. Atuou em rádios da cidade de Santos e de outras regiões antes de trabalhar na rádio Record SP, onde passou nove ano. Aos 49 anos, Ribeiro narra jogos do SporTV e do canal de pay-per-view Premiere FC (PFC).

Eduardo Moreno

Natural de Porto Alegre, o narrador se formou em jornalismo na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mas, antes disso, com apenas dezoito anos, começou a produzir um programa esportivo na TV gaúcha Guaíba, o Encontro do Esporte. Começou a trabalhar como narrador em 1994 na TV Bandeirantes de Porto Alegre e passou pela TV Globo e pelo PFC antes de chegar na SporTV em 2004.

Jota Júnior

José Francischangelis Júnior, que ficou conhecido no meio esportivo pelo breve apelido de Jota Jr., trabalhou em diversas rádios entre 1969 e 1983, antes de começar a participar nas coberturas da Rede Bandeirantes, onde acompanhou as Copas do Mundo do México (1986), Itália (1990), Estados Unidos (1998) e França (1998). O jornalista entrou para o PFC em 1999 e hoje conta mais de dezoito anos na SporTV.

Comentaristas

Mauricio Noriega

Depois de comentar o amistoso entre Brasil e Croácia, o jornalista formado pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, de São Paulo, embarcou para a Rússia. “Estive lá no ano passado, na Copa das Confederações, e essa experiência vai me ajudar. Já conheço alguns estádios e cidades”, conta. “O desafio é estar bem preparado, estudar os participantes, seus sistemas de jogo, esquemas táticos, o perfil dos jogadores e treinadores, tudo isso em meio ao trabalho do dia-a-dia no Brasil. Mais para o final da Copa vai ficando mais tranquilo, com a redução do número de jogos”, explica.

Aos 50 anos, Noriega apresenta um longo currículo com passagens por redações como Folha da Tarde, Lance! e A Gazeta Esportiva. A experiência fez com que o jornalista soubesse se preparar para este mundial: “Jogo futebol regularmente no meu clube, o Paineiras do Morumby, e recentemente passei a jogar beach tênis, o que ajuda muito no condicionamento físico”, revela. “Ano passado, li um guia de conversação em russo, mas rapidamente eu percebi que jamais aprenderia a falar alguma coisa com tranquilidade. Decoramos algumas palavras básicas como restaurante, saída, aeroporto, hotel, por favor, obrigado, essas coisas.”

Muricy Ramalho

O técnico e comentarista paulistano tem um histórico longo no futebol brasileiro. Muricy começou jogando no São Paulo e, depois de seis anos, deixou o Brasil para defender o clube mexicano Puebla. Depois de lesões que o fizeram se aposentar aos trinta anos, seguiu como treinador, período em que passou por times como Palmeiras, Fluminense e até o São Paulo, novamente. No SporTV, é comentarista desde 2016.

Lédio Carmona

Natural de Niterói (RJ), o jornalista esportivo de 53 anos já participou da cobertura das últimas sete Copas do Mundo, além de diversos outros eventos esportivos, como a Copa das Confederações e a Copa das Américas. Com passagem por publicações como O Globo e Placar, o fluminense é autor do livro Almanaque do Futebol SporTV, de 2009, ao lado de Gustavo Poli.

PC Vasconcellos

O jornalista esportivo carioca tem funções importantes dentro da SporTV: além de comentarista, Paulo César Vasconcellos é diretor-executivo do canal. PC ainda é comentarista esportivo da Rede Globo no Bom Dia Rio.

Ricardinho

O ex-jogador de futebol passou por times como Corinthians, São Paulo e Santos ao longo da carreira. Entre 2000 e 2006, ainda jogou na Seleção Brasileira e pôde participar da vitória do Brasil em 2002, no Japão, e do mundial de 2006, na Alemanha. Antes de entrar para o SporTV, trabalhou como treinador de times como Ceará, Avaí e Portuguesa.

Edinho

Edino Nazareth Filho, que ficou mais conhecido pelo apelido de Edinho, ingressou com apenas 13 anos na categoria de juvenis do Fluminense. Depois de jogar pelo time por sete anos, passou pelo Flamengo e pelo Grêmio, além do time italiano Udinese. Depois da aposentadoria, ainda teve uma carreira como técnico entre 1991 e 2011 em clubes como o Fluminense, Botafogo e o português Marítimo.

Carlos Eduardo Lino

O jornalista iniciou a sua carreira em rádios locais da sua cidade natal, Florianópolis, em Santa Catarina. Depois disso, passou por diversas emissoras, como RBS, TVCOM, Cultura, antes de chegar à SporTV. No canal fechado, já atuou em programas como o SporTV News e o Arena SporTV antes de se dedicar a ser comentarista.

Wagner Vilaron

O jornalista trabalhou por quatro anos como repórter do jornal O Estado de São Paulo, antes de atuar como colunista para outros veículos, incluindo o Diário de São Paulo. Desde fevereiro de 2008, integra a equipe da SporTV, onde já trabalhou como jornalista e hoje é comentarista.

Leonardo Gaciba

O gaúcho se formou em Educação Física e apitou um jogo de futebol pela primeira vez em 1993, em uma partida entre o Grêmio e o Guarany. Marsiglia chegou a integrar o time de árbitros da Fifa a partir de 2005. E foi comentarista de rádio antes de entrar para a SporTV.

PC Oliveira

Natural de Cruzeiro, no interior de São Paulo, Paulo César de Oliveira entrou para a Federação Paulista de Futebol (FPF) como árbitro em 1996 e demorou poucos anos para se tornar um dos principais nomes da instituição. Anunciou a sua aposentadoria em maio de 2014 e, quatro dias mais tarde, começou a trabalhar como comentarista da SporTV e da Rede Globo.

Renato Marsiglia

O antigo árbitro da Fifa apitou competições como a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro durante a carreira e chegou até a apitar partidas da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. A experiência rendeu material para o livro Por Dentro da Copa, publicado no mesmo ano, em que relatou detalhes do campeonato.

Raphael Rezende

Aos 33 anos, o carioca é o comentarista mais novo do SporTV na cobertura da Copa. “Não ser um jornalista renomado ou um ex-jogador de destaque traz uma desconfiança natural. Por outro lado, ser de uma geração mais recente me aproximou de um público específico, também mais jovem”, reflete em entrevista a VEJA. Apesar da pouca idade, o jornalista formado pela PUC-Rio já participou dos mundiais de 2010 e de 2014, em que ficou responsável pelas análises táticas e atuou como comentarista alternativo dos programas do canal fechado.

Durante a preparação para a cobertura do campeonato, Rezende passou por momentos de tensão. “Sofri uma fratura do quinto metatarso e fiquei trinta dias de licença forçada, com o pé para o alto”, conta. Mas se recuperou a tempo de entrar em campo.