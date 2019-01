SporTV anuncia mudanças: Roger, Glenda e Cereto ganham programas

O SporTV anunciou nesta quarta-feira, 9, uma série de novidades em sua programação para 2019. Roger Flores, Carlos Cereto e Lucas Gutierrez estrearão novos programas, enquanto Glenda Kozlowski, que trabalha na Rede Globo desde 1996, reforçará o braço esportivo do grupo. Já o programa É Gol!, que era apresentado por Domitila Becker e Lucas Strabko, o “Cartolouco” (afastado da emissora desde o fim do ano passado), foi extinto da grade.

Glenda Kozlowski apresentará o programa Tá na Área, a partir do dia 21, ao lado de Fred Ring. No mesmo dia, estreia o programa Fala Muito, comandado por Lucas Gutiérrez, na faixa das 16h30 às 17. Segundo o SporTV, o programa terá “uma pegada de entretenimento e esporte, e caminha por uma crônica, opinião e bate-papo” e vai “dialogar com a internet e abordará também e-Sports, com um quadro semanal”.

O ex-jogador Roger Flores comandará, a partir do dia 27, o novo programa Boleiragem, que vai ao ar aos domingos, às 23 horas – nos moldes do Resenha ESPN, sucesso da concorrente. “Um papo entre boleiros dentro de um cenário que remete a um ‘vestiário’ de futebol”, descreve a emissora. O Boleiragem será também um “projeto multiplataforma”, pois terá sua primeira exibição no Globoesporte.com, às sextas-feiras, e uma versão para o Esporte Espetacular.

Já o apresentador Carlos Cereto aproveitou-se de uma antiga gafe para batizar seu novo programa, Acabou a Brincadeira – em 2017, o jornalista usou esta frase para dizer que, se o Palmeiras contratasse Miguel Borja, venceria todos os títulos (o colombiano chegou, mas o clube não conquistou nada naquele ano).

O programa de Cereto substituirá o É Gol!, na faixa das 12h às 12h30 e será “um misto de hard news (com gols, tabelas) e debates. Um tema será escolhido e, enquanto o debate acontece ente os convidados e o apresentador, o público de casa poderá interagir direto através de votação, termômetro, entre outras ferramentas.”

Antes, o SporTV já havia apresentado sua principal novidade, o programa Grande Círculo, apresentado por Milton Leite, que estreou em dezembro de 2018 com o técnico Tite como convidado.