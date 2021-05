Fim da espera: Sporting é campeão português depois de 19 anos

O Sporting garantiu nesta terça-feira, 11, a conquista antecipada do Campeonato Português, a duas rodadas do fim da competição. A equipe venceu o Boavista por 1 a 0, no estádio José de Alvalade, acabando com um jejum de 19 anos sem títulos na principal competição do país – o último havia sido conquistado em 2002.

O time do técnico Rúben Amorim, agora, tenta se manter invicto na competição. Até aqui, são 82 pontos somados em 32 partidas disputadas: 25 vitórias e sete empates, um aproveitamento de 85,4% dos pontos. Para isso, o time precisará não perder para o rival Benfica, no dia 15, e, por fim, diante do Marítimo, no dia 19.

A conquista coroa o trabalho do jovem técnico, de apenas 36 anos, contratado em março do último ano por 10 milhões de euros (65,6 milhões de reais à época), o maior valor envolvendo um treinador do país. Amorim já atingiu invencibilidade recorde para um técnico na liga, superando 30 jogos sem perder, e tem como principal inspiração na carreira o técnico Jorge Jesus.

Para ser campeão, o Sporting precisava de uma vitória simples. Em caso de empate ou derrota, o Porto, segundo colocado e único concorrente, ainda teria chances de conquistar o campeonato.

No entorno, milhares de torcedores se reuniram para receber a delegação, formando aglomerações. A polícia local agiu para dispersar as multidões. Em campo, o gol saiu ainda no primeiro tempo, marcado por Paulinho. Esta é a 19ª conquista do Sporting, terceiro clube com mais taças do Campeonato Português, atrás somente de Porto, 29, e Benfica, o maior vencedor, com 37.