Sorteio define oitavas de final da Libertadores; como assistir

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores acontece nesta segunda-feira, 13, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, a partir das 21h (de Brasília). Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras são os clubes brasileiros que conhecerão seus próximos adversários. O evento será transmitido pelos canais a cabo SporTV 2 e Fox Sports e via Facebook, no página da Conmebol Libertadores.

O sorteio pode definir clássicos nacionais e internacionais, como Grêmio x Inter e Palmeiras x Boca Juniors. O novo regulamento da Libertadores prevê que os primeiros colocados (pote A) terão de enfrentar os vices (pote B), sem restrições de confrontos – pode haver encontro de clubes do mesmo país ou que já se enfrentaram na primeira fase.

Os times que tiverem melhores campanhas terão a vantagem de decidir as partidas em casa. Grêmio e Athlético-PR são os representes brasileiros no pote B e, com isso, tem mais chances de enfrentar compatriotas.

Pote A:

Boca Juniors-ARG

Cerro Porteño-PAR

Cruzeiro

Flamengo

Internacional

Libertad-PAR

Olímpia-PAR

Palmeiras

Pote B:

Athletico Paranaense

Emelec-EQU

Godoy Cruz-ARG

Grêmio

LDU-EQU

Nacional-URU

River Plate-ARG

San Lorenzo-ARG