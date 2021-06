Sorteio define confrontos entre brasileiros e argentinos na Libertadores

Foram sorteados nesta terça-feira, 1º, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores e da Sul-Americana, em evento realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Na principal competição do continente, foram definidos três confrontos entre clubes brasileiros e argentinos: Flamengo x Defensa y Justicia, Atlético Mineiro x Boca Juniors e São Paulo x Racing.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

O atual campeão Palmeiras enfrentará a Universidad Católica, do Chile, enquanto o Inter encara o Olimpia e o Fluminense pega o Cerro Porteño. No duelo entre clubes do mesmo país, o River Plate encara o Argentinos Juniors. No outro jogo das oitavas, o Barcelona, do Equador, encara o Vélez Sarsfield, da Argentina.

Na Sul-Americana, sorteada primeiramente, os líderes dos grupos (que decidem em casa) compuseram o pote 1 e os terceiros colocados da Libertadores o pote 2. O Santos enfrentará o Independiente, da Argentina, em um jogo envolvendo dois dos mais tradicionais clubes do continente. Haverá dois duelos entre brasileiros e equatorianos: Red Bull Bragantino x Independiente del Valle e Grêmio x LDU.

O Athletico Paranaense, por sua vez, pega o América de Cali, da Colômbia. O destaque será o clássico uruguaio entre Nacional e Peñarol. As partidas de ida serão disputadas nos dias 13, 14 e 15 de julho. As partidas de volta, nos dias 20, 21 e 22 do mesmo mês. Confira os confrontos:

Nacional-URU x Peñarol-URU

Independiente del Valle-EQU x Red Bull Bragantino

Santos x Independiente-ARG

América de Cali-COL x Athletico

LDU-EQU x Grêmio

Junior-COL x Libertad-PAR

Continua após a publicidade

Deportivo Táchira-VEN x Rosário Central-ARG

Sporting Cristal-PER x Arsenal-ARG

Posteriormente, o sorteio das oitavas de final da Libertadores foi realizado. Na maior competição do continente, os líderes dos grupos (que decidem em casa) ficaram no Pote 1 e os segundos colocados, no Pote 2. Confira os confrontos:

Defensa y Justicia-ARG x Flamengo

Boca Juniors-ARG x Atlético Mineiro

Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Cerro Porteño-PAR x Fluminense

Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU

São Paulo x Racing-ARG

River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

Olimpia-PAR x Internacional