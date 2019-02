Sorteio define Barcelona x Real Madrid na semifinal da Copa do Rei

O sorteio das semifinais da Copa do Rei da Espanha, realizado na manhã desta sexta-feira, 1º, em Sevilha, definiu que Barcelona e Real Madrid se encontrarão no maior clássico do país. A outra semifinal será entre Valencia e Betis. A final será disputada em 25 de maio, no estádio Benito Villamarin, do Betis.

O primeiro confronto entre os rivais acontece na próxima quarta-feira 6, no Camp Nou. O jogo de volta será no dia 27, no Santiago Bernabéu. Quatro dias depois, as equipes voltarão a se enfrentar na capital, em duelo válido pela liga espanhola.

O Barcelona é o atual tetracampeão e maior vencedor da Copa do Rei, com 30 títulos, seguido por Athtletic Bilbao (24) e Real Madrid (19).