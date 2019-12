Sorteio das oitavas da Champions define City x Real e PSG x Dortmund

Real Madrid e Manchester City farão um dos confrontos mais chamativos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, conforme determinou o sorteio realizado nesta segunda-feira, 16, na sede da Uefa em Nyon, na Suíça. Haverá outros badalados duelos como Atlético de Madrid contra o atual campeão Liverpool, e Paris Saint-Germain diante do Borussia Dortmund.

Maior vencedor do torneio com 13 títulos, o Real Madrid foi eliminado pelo Ajax nesta mesma fase na edição passada. Atual campeão inglês, o City, que nunca levantou a ‘orelhuda’, decidirá o confronto em casa.

O Tottenham, vice-campeão da edição passada, tentará deixar para trás o desempenho irregular desta primeira metade da temporada ao encarar o RB Leipzig, que fará a estreia no mata-mata e decidirá o confronto em casa. A Juventus, que não conquista o título desde 1996, enfrentará o Lyon. Turim será o palco do segundo jogo.

O Bayern de Munique, que nesta temporada não tem repetido a soberania no campeonato doméstico (atualmente é o quinto do Alemão), será o adversário do Chelsea, que também atravessa uma má fase. As equipes decidirão a vaga em território alemão. Para fechar, a Atalanta, clube italiano que estreou na competição, enfrentará o Valencia, que jogará a segunda partida em casa.

Os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões

Ida (18, 19, 25 ou 26 de fevereiro de 2020)

Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain

Real Madrid x Manchester City

Atalanta x Valencia

Atlético de Madrid x Liverpool

Chelsea x Bayern de Munique

Lyon x Juventus

Tottenham x RB Leipzig

Napoli x Barcelona

Volta (10, 11, 17 ou 18 de março de 2020)

Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund

Manchester City x Real Madrid

Valencia x Atalanta

Liverpool x Atlético de Madrid

Bayern de Munique x Chelsea

Juventus x Lyon

RB Leipzig x Tottenham

Barcelona x Napoli