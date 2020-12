Sorteio das oitavas da Champions define PSG x Barcelona; Neymar é dúvida

O sorteio realizado pela Uefa nesta segunda-feira, 14, definiu os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa com Paris Saint-Germain e Barcelona como principal cruzamento. O duelo colocará frente a frente o argentino Lionel Messi e Neymar, que deixou o clube de forma conturbada em agosto de 2017, na maior negociação da história do futebol: 222 milhões de euros (812 milhões de reais na época).

Neymar ainda preocupa os franceses devido a uma entrada dura que sofreu no último domingo, já nos minutos finais da derrota do PSG contra o Lyon, em jogo válido pela 14ª rodada da Ligue 1. Após ser atendido, o atacante deixou o campo de maca e chorando. Exames nesta segunda detectaram que não houve fratura no tornozelo, mas o período previsto de recuperação ainda não foi definido. O volante brasileiro Thiago Mendes, do Lyon, pediu desculpas pela entrada que lesionou o compatriota.

“Em hipótese nenhuma eu tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele e espero que nada de grave tenha acontecido. Que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez os meus sinceros pedidos de desculpas.”

Os emparelhamentos das oitavas são realizados entre os primeiros colocados contra os segundos de cada grupo, sendo que rivais que estavam na mesma chave ou são do mesmo país não poderiam se enfrentar.



Curiosamente, o duelo poderia ter sido evitado caso o Barcelona não tivesse perdido na última rodada para a Juventus, no Camp Nou. O jogo que promoveu um reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo serviu para tirar a liderança dos catalães do Grupo G. Na ocasião, Ronaldo marcou dois gols de pênalti, enquanto Messi passou em branco.

O PSG, por sua vez, esteve ameaçado de não se classificar, mas conseguiu uma sequência de vitórias que o alçou para a liderança do Grupo H, que teve como segundo colocado o Borussia Mönchengladbach.

O confronto mais marcante entre espanhóis e franceses aconteceu, justamente, poucos meses antes da transferência de Neymar. Em março de 2017, também pelas oitavas de final, após perder a primeira partida por 4 a 0 o Barcelona se classificou no jogo da volta com uma vitória surpreendente por 6 a 1, com atuação decisiva de Neymar, que marcou dois gols.

Outros confrontos

O atual campeão Bayern de Munique, invicto desde a última edição e com campanha quase perfeita na primeira fase, com cinco vitórias e um empate, enfrentará a Lazio. Porto e Juventus fazem o único duelo entre duas equipes que já ergueram a taça. Outro destaque é o confronto entre Atlético de Madri e Chelsea. Os jogos terão início nos dias 16 e 17 de fevereiro.

Os confrontos das oitavas de final:

Lazio x Bayern de Munique

Atalanta x Real Madrid

Borussia Mönchengladbach x Manchester City

Red Bull Leipzig x Liverpool

Atletico de Madrid x Chelsea

Sevilla x Borussia Dortmund

Porto x Juventus

Barcelona x Paris Saint-Germain