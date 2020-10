Sorteio da Liga dos Campeões define reencontro entre Cristiano e Messi

Atualizado em 1 out 2020, 14h59 - Publicado em 1 out 2020, 14h11

Foram sorteados nesta quinta-feira, 1º, em Genebra, na Suíça, os grupos da edição 2020/2021 da Liga dos Campeões da Europa. O atual campeão Bayern de Munique caiu na chave do Atlético de Madri. O duelo mais badalado será no grupo G, entre Juventus e Barcelona, que reeditará a velha rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O português tem cinco títulos da Champions, contra quatro do argentino.

Vice-campeão, o Paris Saint-Germain, de Neymar, caiu na mesma chave de outro grande europeu, o Manchester United. Já o maior campeão Real Madrid medirá forças com a Inter de Milão.

No mesmo evento na Suíça, a Uefa elegeu os melhores da temporada passada. O atacante polonês Robert Lewandowski, artilheiro e campeão da Champions, foi eleito o melhor jogador da Europa. Hansi Flick, também do Bayern de Munique, foi eleito o melhor treinador. Nos troféus por posição, os eleitos foram o goleiro Manuel Neuer, o defensor Joshua Kimmich, o meia Kevin De Bruyne (do Manchester City) e o atacante Lewandowski.

Entre as mulheres, a dinamarquesa Pernille Harder, do vice-campeão Wolfsburg, foi a melhor jogadora do continente, com Jean-Luc Vasseur, do campeão Lyon, como melhor técnico no futebol feminino. A goleira Sara Bouhaddi, a defensora Wendie Renard e a meia Dzsenifer Marozsan também receberam troféus.

Confira, abaixo, os grupos completos da Liga dos Campeões masculina:

GRUPO B

Bayern de Munique

Atlético de Madrid

RB Salzburg

Lokomotiv Moscou

GRUPO B

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Inter de Milão

Borussia Mönchengladbach

GRUPO C

Porto

Manchester City

Olympiacos

Olympique de Marselha

GRUPO D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

GRUPO E

Sevilla

Chelsea

Krasnodar

Rennes

GRUPO F

Zenit

Borussia Dortmund

Lazio

Brugge

GRUPO G

Juventus

Barcelona

Dínamo de Kiev

Ferencvaros

GRUPO H

PSG

Manchester United

RB Leipzig

Istambul Basaksehir

