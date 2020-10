Sorteio da Libertadores define três duelos de brasileiros x argentinos

Atualizado em 23 out 2020, 13h03 - Publicado em 23 out 2020, 12h42

Por Da Redação - Atualizado em 23 out 2020, 13h03 - Publicado em 23 out 2020, 12h42

Foram sorteados na tarde desta sexta-feira, 23, os confrontos das oitavas de final a Copa Libertadores de 2020 – que terminará apenas em janeiro de 2021, com final em jogo único, provavelmente no Maracanã. O Palmeiras, time de melhor campanha da primeira fase, enfrentará o Delfín, do Equador.

Foram definidos três confrontos entre brasileiros e argentinos: Flamengo x Racing, Inter x Boca Juniors e Athletico-PR x River Plate. O Santos, segundo no geral, encara a LDU e o Grêmio encara o atual campeão da Sul-Americana, Independiente del Valle.

Caso todos avancem, as quartas de final terão Santos x Grêmio e Inter x Flamengo, todos de um mesmo lado do chaveamento.

Os confrontos das oitavas e futuros cruzamentos:

Guaraní (PAR) x Grêmio

Independiente del Valle (EQU) x Nacional (URU)

Delfín (EQU) x Palmeiras

Internacional x Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) x Flamengo

Libertad (PAR) x Jorge Wilstermann (BOL)

Athletico-PR x River Plate (ARG)

LDU (EQU) x Santos

Copa Sul-Americana

Também foram sorteados os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. Dentre os brasileiros, o Vasco encara o Caracas, da Venezuela, o São Paulo, eliminado na primeira fase da Libertadores enfrenta o argentino Lanús e o Bahia pega o Melgar, do Peru. Confira, abaixo os confrontos:

Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Continua após a publicidade

Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Vasco da Gama x Caracas (VEN)

Lanús (ARG) x São Paulo

Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérida (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Melgar (PER) x Bahia

Fénix (URU) x Huachipato (CHI)