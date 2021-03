Sorteio da Champions: Bayern e PSG reeditam última decisão nas quartas

Foram definidos nesta sexta-feira, 19, os confrontos das quartas de final da Liga dos Liga dos Campeões 2020/2021, com uma reedição da última final. O atual campeão Bayern de Munique enfrentará novamente o Paris Saint-Germain, que deve contar com o retorno de Neymar. Em outro badalado confronto, o Real Madrid pegará o Liverpool.

Manchester City x Borussia Dortmund e Porto x Chelsea completam as quartas de final. Os jogos ida acontecem nos dias 6 e 7 de abril e os de volta em 13 e 14 de abril. A final está marcada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

Os cruzamentos seguintes também foram definidos: quem avançar entre City e Dortmund fará uma das semifinais contra Bayern ou PSG. Já o vencedor de Real Madrid x Liverpool terá pela frente Porto ou Chelsea.

Na última decisão, o Bayern de Munique venceu o PSG por 1 a 0, em Lisboa, com um gol de Kingsley Coman. Para a revanche, a equipe francesa, que eliminou o Barcelona nas oitavas, deve contar com o retorno de Neymar, que se recuperou de lesão na coxa esquerda.

Real Madrid e Liverpool reeditarão outra decisão recente. Em 2018, o time espanhol conquistou o tricampeonato europeu consecutivo e sua 13ª taça ao superar os ingleses por 3 a 1, em jogo marcada por falhas do goleiro Lorius Karius, em Kiev.

Ainda em busca de seu primeiro título continental, o Manchester City de Pep Guardiola, líder isolado do Campeonato Inglês, terá pela frente o Dortmund, do jovem artilheiro Erling Haaland, nova sensação do futebol mundial. Já o surpreendente Porto, que eliminou a Juventus na fase anterior, tentará nova façanha diante do instável Chelsea.

