Sorteio da Champions aumenta chances de campeão inédito; PSG é favorito

A Uefa, confederação europeia de futebol, realizou nesta sexta-feira 10 o sorteio da fase final da Liga dos Campeões desta temporada. E o resultado está empolgando os fãs dos times menos tradicionais na competição. Afinal, os maiores clubes e maiores vencedores da taça europeia se enfrentarão do mesmo lado da chave, aumentando as chances de termos um campeão inédito do torneio: Paris Saint-Germain, Atalanta, Red Bull Leipzig e Atlético de Madri lutarão por uma vaga na final.

O PSG, de Neymar e companhia, terá a grande chance de sua história para vencer a competição, pois não terão de enfrentar os algozes das últimas temporadas. O clube de maior investimento no seu lado da chave, no entanto, não terá vida fácil, pois enfrenta a Atalanta, a sensação da temporada italiana, nas quartas de final e provavelmente, se avançar, terá de encarar o já experiente time da capital espanhola, que eliminou o Liverpool e é favorito contra o rival alemão na semifinal.

A briga dos gigantes nas quartas de final terá de aguardar o jogo de volta das oitavas: Manchester City x Real Madrid, Juventus x Lyon, Barcelona x Napoli e Bayern de Munique x Chelsea. Apesar de a fase final ser disputada em Lisboa, a Uefa anunciou que os jogos pendentes das oitavas serão realizados normalmente nos estádios dos clubes.

O City pode ter sua última chance de vencer a Champions na “Era Guardiola”, pois está banido das duas próximas edições – o time inglês apelou da decisão – por violar as regras de fair play financeiro da Uefa. A equipe precisa apenas de um empate depois de bater o Real, em pleno Santiago Bernabéu, por 2 a 1. A paralisação equilibrou os clubes no que diz respeito ao rendimento dentro de campo: o time madrilenho ultrapassou o Barcelona no Espanhol e venceu todos os jogos desde a retomada.

O confronto mais esperado traz possibilidade de um tira-teima entre Barcelona e Bayern de Munique. As equipes fizeram confrontos históricos em semifinais nos últimos anos, e o vencedor acabou por levantar a taça. Em 2013, o time alemão atropelou o Barcelona com placar agregado de 7 a 0. A revanche aconteceu em 2015, quando a equipe catalã venceu por 5 a 3 no agregado, em jogo que ficou conhecido pelo drible humilhante de Lionel Messi em Jerome Boateng.

Além das surpresas da competição, a Juventus é candidata à zebra de luxo. O time não encaixou sob comando de Maurizio Sarri e acumula atuações monótonas no Campeonato Italiano, apesar da liderança. No jogo de ida das oitavas de final, a equipe pouco produziu e viu o Lyon sair com a vitória por 1 a 0. Na volta, em Turim, Cristiano Ronaldo vai ter de fazer das suas para classificar a Juve, mas pode não ser uma tarefa tão simples, apesar de o time francês não estar disputando jogos.

Confira os confrontos das quartas de final Champions League:

Manchester City/Real Madrid (2-1 na ida) x Juventus/Lyon (0-1 na ida)

Barcelona/Napoli (1-1 na ida) x Bayern/Chelsea (3-0 na ida)

RB Leipzig x Atlético de Madri

Atalanta x Paris Saint-Germain