Sócios do Real esgotam carga de ingressos para final da Libertadores

O Real Madrid anunciou neste domingo (2) que já está esgotada a carga de ingressos da segunda partida da final da Copa Libertadores, entre River Plate e Boca Juniors, que era destinada aos sócios do clube espanhol. A equipe cedeu o estádio Santiago Bernabéu para a disputa do clássico após os sucessivos adiamentos provocados em função do apedrejamento do ônibus do Boca por torcedores do River no dia 24 de novembro.

As vendas eram exclusivas pela plataforma de atendimento aos associados do Real Madrid. A abertura foi às 9 horas locais (6 horas de Brasília), e a previsão do encerramento era às 18 horas (15 horas de Brasília).

O processo, no entanto, durou apenas algumas horas, já que a carga total – que não foi divulgada – foi esgotada.

No sábado (1), a Conmebol divulgou que reservará apenas 5 mil ingressos do segundo jogo da final para pessoas provenientes da Argentina, devidamente cadastradas junto aos clubes, que terão direito a 25 mil entradas.

zoom_out_map 1 /17 Torcedores do River Plate reagem após a final da Libertadores contra o Boca Juniors ser adiada - 25/11/2018 (Ricardo Mazalan/AP)

zoom_out_map 2 /17 Torcedores do River Plate saem do estádio Monumental de Nuñez em Buenos Aires, depois que a final da Copa Libertadores foi adiada após atos de violência contra jogadores do Boca Juniors - 25/11/2018 (Juan Mabromata/AFP)

zoom_out_map 3 /17 Monumental de Nuñez fica vazio após a final da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors ser adiada - 25/11/2018 (Alejandro Pagni/AFP)

zoom_out_map 4 /17 Monumental de Nuñez fica vazio após a final da Libertadores entre River Plate e Boca Juniors ser adiada - 25/11/2018 (Alejandro Pagni/AFP)

zoom_out_map 5 /17 Torcedores do River Plate deixam o Monumental de Nuñez após a partida final da Libertadores ser adiada devido aos atos de violência contra jogadores do Boca Juniors -24/11/2018 (Martin Acosta/Reuters)

zoom_out_map 6 /17 Torcedores do River Plate afetados por gás de pimenta entram no estádio Monumental de Nuñez antes da final da Copa Libertadores, em Buenos Aires - 24/11/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

zoom_out_map 7 /17 Torcedor do River Plate fica sentado nas arquibancadas vazias do Monumental de Nuñez após a partida final da Libertadores ser adiada devido aos atos de violência contra jogadores do Boca Juniors -24/11/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

zoom_out_map 8 /17 Torcedores do River Plate lotam as arquibancadas do Monumental de Nuñez antes da final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, em Buenos Aires - 24/11/2018 (Natacha Pisarenko/AP)

zoom_out_map 9 /17 Vista aérea mostra o estádio Monumental de Nuñez em Buenos Aires antes da final da Copa Libertadores entre River Plate e Boca Juniors - 24/11/2018 (Ivan Pisarenko/AFP)

zoom_out_map 10 /17 Polícia reage para conter torcedores do River Plate nos arredores do estádio Monumental de Nuñes, em Buenos Aires após a partida contra o Boca Juniors ser adiada - 24/11/2018 (Alberto Raggio/Reuters)

zoom_out_map 11 /17 Polícia reage para conter torcedores do River Plate nos arredores do estádio Monumental de Nuñes, em Buenos Aires após a partida contra o Boca Juniors ser adiada - 24/11/2018 (Alberto Raggio/Reuters)

zoom_out_map 12 /17 Torcedores do River Plate são detidos pela polícia após ataque ao ônibus Boca antes da final da Copa Libertadores em Buenos Aires - 24/11/2018 (Ivan Pisarenko/AFP)

zoom_out_map 13 /17 Torcedores do River Plate deixam o Monumental de Nuñez após a partida final da Libertadores ser adiada devido aos atos de violência contra jogadores do Boca Juniors -24/11/2018 (Alberto Raggio/Reuters)

zoom_out_map 14 /17 Polícia reage para conter torcedores do River Plate nos arredores do estádio Monumental de Nuñes, em Buenos Aires após a partida contra o Boca Juniors ser adiada - 24/11/2018 (Ivan Pisarenko/AFP)

zoom_out_map 15 /17 O capitão do Boca Juniors Pablo Perez é visto no campo do estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, depois de as autoridades adiarem a final da Copa Libertadores, contra o River Plate após um ataque ao ônibus da equipe do Boca - 24/11/2018 (Juan Mabromata/AFP)

zoom_out_map 16 /17 Janela do ônibus do Boca Juniors é quebrada por torcedores do River Plate na chegada ao Monumental de Nuñez (Foto/Reprodução)

zoom_out_map 17/17 Jogadores do Boca Juniors recebem atendimento após serem agredidos por torcedores do River Plate na chegada ao Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Foto/Reprodução)

River Plate e Boca Juniors, que empataram em 2 a 2, no estádio La Bombonera, se enfrentarão no próximo domingo (9), às 20h30 (17h30 de Brasília).

Além de levar o jogo para fora da Argentina, o Tribunal de Disciplina da confederação sul-americana de futebol (Conmebol) determinou que o River Plate terá de pagar uma multa de 400.000 dólares e disputar dois jogos de torneios da entidade com portões fechados.

(Com EFE)