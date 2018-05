Sochi, o quartel-general da seleção na ‘Riviera Russa’

1. Sochi, Russia zoom_out_map 1 /4 Maior ponte suspensa do mundo, localizada no parque nacional de Sochi (//iStock) Maior ponte suspensa do mundo, localizada no parque nacional de Sochi

2. Sochi, Russia zoom_out_map 2 /4 Estação de trem (//iStock) Estação de trem

3. Sochi, Russia zoom_out_map 3 /4 Visra aérea de Sochi (//iStock) Visra aérea de Sochi

4. Sochi, Russia zoom_out_map 4/4 Porto marítimo em Sochi (//iStock) Porto marítimo em Sochi

Localizada na região do Cáucaso, ao sul da Rússia, Sochi será o quartel-general da seleção brasileira na Copa do Mundo. A equipe de Tite ficará hospedada em um dos vários hotéis de luxo da região, conhecida como “Riviera Russa”, de frente para o Mar Negro. Mas não jogará nenhuma das seis partidas que o Estádio Olímpico Fisht receberá – que sediou os Jogos de Inverno de 2014. O clima será um dos grandes atrativos aos visitantes: a temperatura deve ter muitos dias com mais de 20° C.

Até meados de 1830, a cidade pertencia ao Império Otomano, e foi cedida (junto da região costeira do Mar Negro) aos russos após a Guerra Russo-Turca. As disputas pelo local só foram oficialmente encerradas em 1864. Em 1866, a Rússia começou a colonização da área e a construir igrejas e habitações, mas foi somente após a Revolução Russa que Sochi foi elevada ao status de cidade.

Sochi é uma cidade bastante apreciada pelos turistas russos, especialmente nos meses de calor, como o do Mundial. Era nessa região de clima subtropical que o líder comunista Josef Stalin passava o verão, tratando sua artrite. A zona dos resorts mais luxuosos, como o que a seleção ficará hospedada, é cerca de meia hora distante da região de Adler, onde está o Parque Olímpico e também o autódromo onde é disputado o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1. A cidade possui lugares perfeitos para quem gosta de praias e saídas à noite.

Os jogos em Sochi na Copa do Mundo:

Portugal x Espanha – 15/06

Bélgica x Panamá – 18/06

Alemanha x Suécia 23/06

Austrália x Peru – 26/06

Oitavas de final – 30/06

Quartas de final – 07/07

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Sochi, com legendas em inglês