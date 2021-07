Sobrevivente de Hillsborough morre e é reconhecido como 97ª vítima

O torcedor do Liverpool Andrew Devine morreu na última terça-feira, 27, e foi legalmente reconhecido como a 97ª vítima da tragédia de Hillsborough, ocorrida em 15 de abril de 1989, quando 96 torcedores foram esmagados até a morte durante o jogo entre Liverpool e Nottingham Forrest, pela semifinal da Copa da Inglaterra daquele ano. Devine sofreu danos cerebrais irreversíveis e há 32 anos vivia em estado vegetativo.

“Saudamos a conclusão feita no Tribunal de Justiça de Liverpool, de que Andrew foi morto ilegalmente, tornando-o a 97ª fatalidade dos trágicos eventos ocorridos em 15 de abril de 1989. Nos anos que se passaram, Andrew foi um filho, irmão e tio muito amado. Ele tem o apoio de sua família e de uma equipe de cuidadores dedicados. Como sempre, nossos pensamentos estão com todos os afetados por Hillsborough”, afirmou o clube em comunicado.

A statement from the family of Andrew Devine: — Liverpool FC (@LFC) July 28, 2021

A maior tragédia do futebol do país foi provocada por uma série de erros de gestão e de segurança no auge do hooliganismo. Na ocasião, uma superlotação de todos os setores do estádio levaram centenas de torcedores a serem esmagados.

Devine foi uma das vítimas e tinha expectativa de vida de apenas seis meses, segundo médicos. Ele passou a viver sob cuidado integral dos pais e de uma equipe especializada sem conseguir se mover, ou se comunicar. Ainda assim, acompanhava a diversas partidas do Liverpool pela televisão e no estádio de Anfield.

Em 5 de junho de 2019, após a conquista do título da Liga dos Campeões, o capitão da equipe, o meio-campista inglês James Milner, fez questão de pedir ao motorista do ônibus em que o time desfilava para passar em frente a casa de Devine. O gesto foi considerado um ato marcante do jogador em respeito ao torcedor.