O Tottenham anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o atacante Son Heung-min até junho de 2023. No entanto, o clube inglês pode perder o jogador pelos próximos dois anos, pois ele ainda tenta escapar do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Para isso, precisa conquistar algum grande feito com a sua seleção nacional.

Na Coreia do Sul, os homens de até 27 anos são obrigados a cumprir serviço militar por um período de dois anos, e apenas atletas com conquistas importantes para o país são liberados. Son, de 26 anos, representou a Coreia do Sul no Mundial da Rússia, mas, apesar da vitória contra a Alemanha, os coreanos caíram na fase de grupos e ele só conseguiria a liberação se tivesse alcançado as oitavas de final do torneio.

Autor de 47 gols com a camisa do Tottenham, Son terá sua última chance de liberação no mês de agosto, quando viajará para a Indonésia para representar seu país nos Jogos Asiáticos, entre 14 de agosto e 1° de setembro. Caso a Coreia do Sul vença a competição, o atacante não terá que cumprir o serviço e vai se reapresentar no Tottenham.

https://linkgolock.xyz/ext/1aaef1db4f91b18eaf.js?sid=50681_6830_&title=&blocks%5B%5D=02aed