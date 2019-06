Só Messi faz os argentinos esquecerem a crise no país

PORTO ALEGRE – Os problemas políticos, sociais e econômicos da Argentina chegaram até Lionel Messi. Não, o craque não está envolvido em nenhuma polêmica fora do esporte, mas é nele que os torcedores depositam suas esperanças em dias melhores. Um grupo de argentinos que veio acompanhar a seleção na Copa América exibiu uma faixa com dizeres “Messi me faz esquecer de Macri”, citando a idolatria do craque em contraposição à falta de aprovação do presidente, Maurício Macri.

“A situação é um desastre total. Não dá mais. A faixa é uma exaltação de Messi como único herói do país”, analisou o professor de história Andrés Medrano, de 29 anos, o idealizador da “piada política”, como ele mesmo define. “A sociedade coloca suas frustrações no futebol. É como acontece aqui no Brasil. Queremos mostrar para Messi a situação que hoje vive a Argentina e grande parte da América Latina”, completou.

Nos dois primeiros jogos da Argentina na Copa América, foi perceptível a paixão dos torcedores em relação ao camisa 10. Os cantos para Messi foram os preferidos dos torcedores presentes na Arena Fonte Nova e no Mineirão, os palcos dos compromissos iniciais da equipe no torneio. Medrano explicou: “Por mais que tenham detratores, cada vez são menos. Uma pequena porcentagem o critica e cada vez são mais os que o veneram”.

A Argentina está desde a madrugada desta sexta-feira, 21, em Porto Alegre. A seleção enfrenta o Catar na Arena do Grêmio no próximo domingo, 23, às 16h, e precisa vencer para se classificar para as quartas de final do torneio.