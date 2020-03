Site vaza novos uniformes da seleção brasileira

O site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes de futebol, divulgou nesta sexta-feira 5 imagens das camisas que a seleção brasileira utilizará nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e na Copa América de 2020. Os modelos marcam a estreia do novo escudo da CBF.

O modelo reserva volta a ser azul (na Copa América do ano passado, a histórica camisa branca foi relançada) e é semelhante ao usado na Copa de 2018, com grafismos em vários tons de azul e logo da Nike em amarelo.

O mesmo site já havia revelado o novo uniforme titular, amarelo, que é inspirado na camisa usada no tricampeonato mundial na Copa de 1970, há 50 anos. Os modelos devem ser lançados oficialmente pela CBF ainda neste mês.

De roupa nova, a caminhada da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo do Catar em 2020 começa no fim deste mês, contra Bolívia, em 27 de março, no Recife, e Peru, em Lima, dia 31, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A lista de convocados do técnico Tite, será divulgada na próxima sexta-feira 6, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio,