Site vaza camisas de Brasil e outras seleções para o Mundial feminino

A exatos três meses para o início da Copa do Mundo de futebol feminino, começam a circular as primeiras imagens dos uniformes das equipes que participarão do torneio na França. Sites especializados, como o uruguaio Todo Sobre Camisetas e o britânico Footy Headlines, exibiram nesta quinta-feira, 7, imagens das camisas da seleção brasileira, americana, alemã, entre outras.

Os sites mostraram apenas a camisa reserva do Brasil, azul. Os modelos ainda não foram lançados oficialmente pelas marcas. O Mundial feminino acontece de 7 de junho a 7 de julho e a seleção brasileira, que foi muito mal em torneio preparatório na semana passada, buscará o título pela primeira vez. Os Estados Unidos são os atuais campeões e maiores vencedores do torneio criado em 1991, com três títulos.

Brasil

Estados Unidos

Alemanha

Suécia

Espanha

Inglaterra