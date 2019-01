Site vaza camisa da seleção brasileira para a Copa América 2019

O site britânico Footy Headlines, especializado em uniformes de futebol, divulgou imagens da camisa titular que a seleção brasileira deve utilizar na Copa América de 2019, que será disputada em solo brasileiro. O modelo segue o tom tradicional de amarelo e tem mais detalhes em verde que o anterior – com gola pólo e uma faixa nas mangas. O site informa ainda que o segundo uniforme será branco – cor aposentada pela seleção desde a derrota na final da Copa de 1950.

No verso da camisa, na altura da nuca, a camisa amarela tem um detalhe em verde e azul idêntico ao da camisa utilizada na Copa do Mundo da Rússia. O manto também é bastante semelhante ao utilizado pelo Brasil na Copa das Confederações de 2013, vencido pelo time no Maracanã.

Ainda segundo o Footy Headlines, a camisa será lançada perto do início do torneio, que acontece entre 14 de junho e 7 de julho. Procurada, a fornecedora de material esportivo da CBF não confirmou as informações. “A Nike não confirma. A marca desenvolve diversos protótipos antes de chegar ao modelo final.”

Retorno do uniforme branco

De acordo com o site inglês, que costuma acertar a maioria de suas “previsões”, a seleção vai “desaposentar” a camisa branca com detalhes em azul – que deverá substituir a azul como segundo uniforme na Copa América. O objetivo é celebrar os 100 anos do primeiro título do Brasil, a Copa América de 1919.

O modelo branco e azul, usado pela primeira vez em 1914, ganhou fama de azarado após o “Maracanazo“, como ficou conhecida a derrota para o Uruguai na final da Copa de 1950, e foi usado pela última vez como roupa titular em 1952.

A partir do Mundial de 1954, a seleção passou a atuar de camisa amarela e calções azuis, com camisa azul como segundo uniforme.

O Brasil só voltou a vestir branco uma única vez, no primeiro tempo do amistoso contra a França, em 2004, em jogo que celebrou o centenário da Fifa, em Paris.