Site exibe camisa ‘minimalista’ da seleção para a Copa

O site uruguaio Todo Sobre Camisetas, especializado em uniformes de futebol, teve acesso nesta segunda-feira a imagens reais das camisas que a seleção brasileira usará na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O modelo titular é mais amarelo do que nunca: sem grandes detalhes, tem verde apenas na gola da camisa e no logo da fornecedora Nike.

A camisa reserva é menos “minimalista”. Seguirá predominantemente azul, mas em tons distintos, com marcas d’água em formato de estrelas e pequenos detalhes em amarelo. Os uniformes devem ser lançados oficialmente pela Nike nos próximos dias.