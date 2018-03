Site divulga imagens da camisa do Brasil para a Copa

O site uruguaio Todo Sobre Camisetas divulgou as primeiras imagens da nova camisa amarela da seleção brasileira, que deverá ser estreada nos amistosos contra Rússia e Alemanha, dias 23 e 27 de março, e será usada na próxima Copa do Mundo, na Rússia.

O site teve acesso ao uniforme infantil, baseado no uniforme da equipe principal (pode apresentar uma ou outra mudança no corte, mas o desenho é semelhante). A gola será verde e virá com o selo “Você é a seleção” na região das costas. O Todo Sobre Camisetas também divulgou a nova camisa de Portugal, que segue o mesmo padrão da do Brasil.