Sissi: ‘Espero que o Vadão não faça nenhuma loucura dessa vez’

Camisa 10 do Brasil nas Copas do Mundo feminina de 1995 e 1999, a ex-meia Sissi acredita que a derrota para a Austrália na segunda partida atrapalhou a caminhada brasileira na Copa do Mundo. Segundo ela, para vencer a adversária das oitavas de final, a anfitriã França, “a seleção terá de jogar muita bola”. A treinadora e jogadora de um time nos EUA comentou as dificuldades que o Brasil terá no jogo de domingo, 23.

Como vai ser o jogo contra a França? Não vai ser fácil, mas tudo pode acontecer. Podíamos estar em uma situação melhor se não tivéssemos perdido para a Austrália.

O que faltou naquela partida? Não vi o jogo ao vivo, apenas os melhores momentos. Fica difícil quando está ganhando por 2 a 0 e sofre um gol nos minutos finais do primeiro tempo. Aí no segundo, não sei se pelas mudanças feitas (saídas de Cristiane, Marta e Formiga), ou pela falta de atenção, não soubemos controlar aquele jogo.

Seria melhor enfrentar a Alemanha ou a França nas oitavas? É difícil tentar escolher adversário. Agora vai ter de jogar muita bola. Mas temos esperança, Copa do Mundo é assim mesmo.

E qual o segredo para ganhar da França? Para o Brasil ter alguma chance, vai ter de se defender muito bem. Taticamente teremos de fazer uma partida quase perfeita. Não podemos negar que as francesas são as favoritas, mas se o Brasil jogar de forma focada e traçar um plano para ser seguido à risca, temos uma chance. Não podemos negar o potencial da seleção francesa, mas temos jogadoras que podem desequilibrar. Em Copas do Mundo sempre ficamos tentando ‘escolher adversários mais fáceis’, mas não é assim.

Tem palpite para o jogo de domingo? Quero que o Brasil ganhe, então vou dizer que aposto em vitória brasileira por 1 a 0, gol da Cristiane. Acho que seria histórico vencer a França em casa, em frente à torcida delas. Seria algo fantástico. Se fizermos 1 a 0, acho que o negócio é se defender bem. Espero que o Vadão dessa vez não faça nenhuma loucura.