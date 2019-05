Sidão se pronuncia sobre ‘prêmio’ da Globo e cobra ‘respeito profissional’

O goleiro Sidão, do Vasco, se pronunciou na manhã desta segunda-feira, 13, sobre o constrangimento pelo qual teve de passar ao receber o prêmio de “Craque do Jogo” oferecido pela Rede Globo em votação popular, depois de ter falhado na derrota por 3 a 0 para o Santos. Sidão cobrou uma reflexão geral e pediu respeito.

“Uma trajetória com muita luta, sempre foi assim a minha vida. ‘Do Caos, surgem as oportunidades.’ Que esse constrangimento generalizado toque cada um de nós (atletas, jornalistas, técnicos, dirigentes, agentes, torcedores..), enfim, todos aqueles que buscam e tentam fazer um futebol melhor, tendo como pilar principal o RESPEITO PROFISSIONAL”, escreveu o goleiro em post no Instagram.

Sidão foi vítima de uma “brincadeira” dos eleitores virtuais, que o elegeram o destaque do jogo apesar da jornada infeliz. A Globo seguiu seu protocolo e fez com que a repórter Júlia Guimarães, visivelmente constrangida, entregasse o troféu ao goleiro, que aceitou o “prêmio” com educação e deixou o Pacaembu chateado.

O incidente gerou críticas até mesmo de profissionais da Globo, como o comentarista Walter Casagrande, que chamou o prêmio de “ridículo”. Horas depois, a emissora pediu desculpas a Sidão e anunciou mudanças no formato da votação.

A partir de quarta-feira, data do início das oitavas de final da Copa do Brasil, a escolha do Craque do Jogo será feita de maneira diferente. O público, antes soberano, continuará com direito a voto por meio da internet, mas, para evitar novas controvérsias, os comentaristas também participarão da eleição.