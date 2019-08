Show de Sandy & Junior faz Palmeiras jogar Libertadores no Pacaembu

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quarta-feira que o Palmeiras vai receber o Grêmio, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e não no Allianz Parque. Como a arena estará reservada para receber o show da dupla Sandy & Junior, a partida decisiva no próximo dia 27 não poderia ser realizada na casa alviverde.

Os cantores têm apresentação marcada para o estádio nos dias 24 e 25, data que impede a disputa da partida no local. Palmeiras e Grêmio terão o confronto de ida na Arena Grêmio no próximo dia 20, além de se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro três dias antes, também em Porto Alegre. Quem passar pelo confronto, pega na semifinal o vencedor do duelo entre Flamengo e Internacional.

Por coincidência, desde a abertura do Allianz Parque, em novembro de 2014, o Grêmio só atuou lá em uma ocasião, pela Copa do Brasil de 2016. Em todos os outros confrontos o estádio palmeirense estava reservado para shows e a partida teve de ser realizada no Pacaembu. Neste ano, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari já atuou no local em compromissos pelo Brasileirão e pelo Campeonato Paulista.

Os dois times protagonizaram um confronto épico pelas quartas de final da Libertadores em 1995. Depois de na ida ganhar por 5 a 0, no Estádio Olímpico, o Grêmio perdeu por 5 a 1 na partida de volta, no antigo Palestra Itália, e se classificou à fase seguinte com bastante dificuldade. A equipe gaúcha era comandada na época justamente por Felipão e se sagraria campeã daquele torneio.