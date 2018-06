Cristiano Ronaldo começou a Copa do Mundo batendo recordes. Com os gols marcados em sua atuação de gala no empate em 3 a 3 entre Portugal e Espanha nesta sexta-feira, o melhor do mundo se juntou a um seleto grupo de jogadores que balançaram as redes em quatro edições de Mundiais: Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) e os alemães Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) e Miroslav Klose (2002, 2006, 2010, 2014). O português havia balançado as redes em 2006, 2010 e 2014.

Além disso, com os gols da partida desta quinta-feira, CR7 alcançou o feito de marcar gols em nove torneios internacionais consecutivos. Ele marcou em quatro edições de Eurocopa (2004, 2008, 2012 e 2016), quatro Copas (2006, 2010, 2014 e 2018) e em uma Copa das Confederações (2017).

Cristiano Ronaldo equals the record of Uwe Seeler, Pelé and Miroslav Klose by scoring at a fourth World Cup. #UCL Can he lead Portugal to another tournament triumph? pic.twitter.com/uJwFzN0azr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 15, 2018

Provocação?

Além dos recordes, Cristiano Ronaldo também pode ter mandado um recado para o seu principal rival no Olimpo do futebol: o argentino Lionel Messi. Depois de converter pênalti sofrido por ele mesmo e abrir o placar contra a Espanha, o craque deu seu tradicional pulo aos gritos de ”Siii”, e, na sequência, levou a mão direita ao queixo, em um gesto aludindo à figura de uma cabra.

Cabra, em inglês, é goat. Este termo, por sua vez, faz referência a uma sigla muito utilizada nos esportes, G.O.A.T. (Greatest of all time) – em tradução livre, o melhor de todos os tempos. Além de reforçar um discurso do próprio CR7, a comemoração é uma possível alfinetada a seu arquirrival. Às vésperas da abertura do Mundial, o camisa 10 da Argentina posou com uma cabra para a revista americana Paper, que o colocou como um dos melhores da história.